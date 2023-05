Tesei, 'usare il Pnrr per prevenire le emergenze'

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Alla plenaria del Comitato europeo delle Regioni in corso a Bruxelles "si è parlato anche del tema della prevenzione, quindi di risorse che possano essere scaricate e messe a terra proprio per prevenire fenomeni" come quelli avvenuti in Emilia-Romagna. "Una parte possono essere sicuramente le risorse dedicate alle missioni specifiche del Pnrr, ma anche di altre risorse che intercettiamo nelle singole regioni", come i fondi di coesione. Lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a margine della plenaria del Cdr.

"Sarebbe sicuramente molto opportuno - ha aggiunto - creare un fondo speciale europeo proprio per prevenire, contrastare le emergenze e per aiutare quei popoli del territorio europeo che ne fosse in qualche modo destinataria", ha concluso. (ANSA).