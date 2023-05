Pastorelli e Fioroni (Lega) ricevono due 'poliziotti-eroi'

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - "Un plauso all'ispettore di polizia postale Roberto Marzi e all'assistente capo della polizia stradale Claudia Tardioli, esempio di dedizione, coraggio e senso del dovere": il capogruppo Lega in Regione Umbria, Stefano Pastorelli, e la consigliera regionale Paola Fioroni, vicepresidente dell'assemblea legislativa, hanno ricevuto giovedì mattina a palazzo Cesaroni i due agenti e li hanno omaggiati del gagliardetto della Regione Umbria, alla presenza del dirigente sezione polizia stradale di Perugia,.

Francesco Cipriano, del dirigente divisione anticrimine polizia di Stato di Perugia, Alessandro Drago, del commissario capo polizia di Stato di Perugia Filippo Giovanelli e del commissario capo Roberto Conti.

"Durante una passeggiata nei pressi dei giardini pubblici di Ospedalicchio - proseguono i consiglieri leghisti in una nota i due agenti fuori servizio Roberto Marzi e Claudia Tardioli hanno notato del fumo uscire da una abitazione dove si stava sviluppando un incendio. Il proprietario, un anziano signore, stava chiedendo aiuto mentre saliva le scale per accedere all'appartamento dove si trovava la moglie, affetta da problemi di salute. I due poliziotti non ci hanno pensato un attimo e si sono introdotti all'interno dell'appartamento invaso dal fumo e dalle fiamme, riuscendo a portare in salvo i due anziani".

"Una condotta encomiabile - commentano Pastorelli e Fioroni - che sottolinea ancora una volta il coraggio e il senso del dovere degli uomini e delle donne in divisa che si prodigano per soccorrere e salvare vite umane anche mettendo a rischio la propria incolumità. Un ringraziamento al questore di Perugia Giuseppe Bellassai per il costante impegno nel garantire legalità e sicurezza dei cittadini". (ANSA).