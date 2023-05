(ANSA) - PERUGIA, 24 MAG - E' in programma domenica 28 maggio la 32/a "Camminata della Speranza, per la cultura della disabilità", con partenza da Monte Castello di Vibio e arrivo a Fratta Todina (Perugia). Un tema, quello della disabilità, che in Umbria riguarda da vicino circa il 6,9% della popolazione.

L'iniziativa è stata presentata a Perugia con una conferenza stampa nel palazzo della Provincia.

Suor Maria Stella Bordacchini, neo direttrice del Centro Speranza, e Giuseppe Antonucci, presidente dell'associazione Madre Speranza Odv, anche quest'anno, in occasione della presentazione hanno concertato una platea rappresentativa delle tante anime protagoniste di Paola Fioroni, presidente dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità si è detta vicina al disagio e alla malattia, spiegando che l'Osservatorio analizza e fotografa la condizione delle persone con disabilità nel nostro territorio: "La Camminata della Speranza è un momento di sensibilizzazione che serve a tutta la nostra società. La Regione sa quanto valore ha il Centro Speranza nell'accogliere le esigenze, i bisogni ma anche i desideri della persona con disabilità. Ringrazio - ha concluso la presidente - i sindaci della Zona sociale 4 per portare l'attenzione al tema dei diritti delle persone con disabilità. La speranza è che questa attenzione si riesca a condividere a tutti i livelli".

Massimo Rolla, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, ha espresso grande stima per la qualità del servizio svolto dal Centro Speranza, sottolineando come questa manifestazione riesca, anno dopo anno, ad instillare nella società i valori dell'inclusione.

Anche Luca Panichi ha sottolineato l'importanza di dialogare con i giovani nelle scuole. Suor Maria Stella Bordacchini ha spiegato che "la Camminata della Speranza rappresenta un momento significativo di condivisione dei frutti del servizio del Centro, utile a promuovere una società dell'inclusione e della tenerezza nel rispetto della dignità di ogni persona".

Presentato il gadget di questa edizione un foulard di colori diversi espressione della pluralità, delle diversità e quindi della bellezza della società. (ANSA).