Tesei, Terni è centrale nel panorama regionale

(ANSA) - TERNI, 23 MAG - "Terni è centrale nel panorama regionale. Ci sono progetti importanti e ambizioni da portare avanti": a dirlo è stata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, partecipando a un incontro per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Orlando Masselli, impegnato nel turno di ballottaggio contro Stefano Bandecchi. "Terni schiava di Perugia? Non è assolutamente vero e i progetti in campo ne sono una dimostrazione, questo è solo uno slogan da campagna elettorale come tanti ne girano in questi giorni", ha aggiunto.

Alla domanda se una vittoria del presidente della Ternana calcio possa essere motivo di preoccupazione, la governatrice si è limitata a dire che "la preoccupazione deve essere eventualmente dei cittadini ternani". "I cittadini devono saper scegliere" ha aggiunto.

"I percorsi amministrativi sono codificati e bisogna farli secondo determinate procedure che sono determinate per legge e non come Cetto La Qualunque", ha detto ancora Tesei. Che ha toccato anche altri temi cari ai cittadini ternani, come ad esempio la sanità e l'acciaieria.

Per quanto riguarda la sanità, la presidente ha ricordato che le "Aziende ospedaliere di Perugia e Terni devono essere il fulcro della sanità regionale", aggiungendo che entro la fine della legislatura regionale "l'iter per il nuovo ospedale di Terni sarà avviato". Senza dimenticare di citare gli oltre 90 posti letto per la sanità privata, "che saranno assegnati sempre attraverso le procedure di legge".

Oltre alla presidente, all'iniziativa sostegno di Masselli, nella sala del consiglio comunale di Terni, anche gli assessore regionali Paola Agabiti ed Enrico Melasecche, che hanno ricordato i progetti e le risorse che la Regione in questi tre ultimi anni ha messo in campo a favore del territorio ternano.

(ANSA).