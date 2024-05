Falsi sms contro l'ospedale di Spoleto

Nel corso della giornata di domenica 28 aprile sono circolati, nella città di Spoleto, sms e messaggi whatsapp falsi e tendenziosi nei quali - riferisce una nota della Usl Umbria 2 - si afferma, fra l'altro: "Vi informo che da domani il 118 trasporterà tutte le fratture a Foligno", citando anche i nomi di alcuni medici.

La direzione dell'Azienda Usl Umbria 2 sottolinea nella nota che "tali 'notizie' sono assolutamente prive di fondamento, palesemente pretestuose e tendenziose volte ad attaccare inopinatamente il servizio sanitario del territorio e dell'ospedale di Spoleto, denigrare le strutture, i professionisti, la direzione, con la conseguenza di procurare, attraverso falsi avvisi, un ingiustificato allarme tra la popolazione. Si rende doveroso affermare con fermezza - prosegue la nota - al fine di informare correttamente i cittadini, che nessuna disposizione in tal senso è stata assunta dalla direzione aziendale né, tanto meno, da alcuni responsabili di struttura. A testimonianza di ciò la costante e adeguata presa in carico dei pazienti nonché il trattamento assicurato quotidianamente ai soggetti con fratture che si rivolgono al Pronto Soccorso e al reparto di Ortopedia e Traumatologia del San Matteo degli Infermi di Spoleto".

"Al fine di tutelare il prestigio e l'immagine delle strutture e dei professionisti citati nei messaggi", la direzione aziendale della Usl Umbria 2 "procederà presso le sedi competenti per perseguire penalmente e civilmente gli autori e i responsabili di queste false informative diffuse alla popolazione che, oltre a procurare un allarme ingiustificato tra la popolazione, minano e danneggiano l'operatività dei servizi sanitari".



