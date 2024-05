Anche per Microsoft inzia l'era dei computer con l'IA

Microsoft punta sempre più sull'intelligenza artificiale. Per farlo, servono software dedicati ma anche dispositivi capaci di trarre il massimo dal calcolo degli algoritmi. Ed è per questo che l'azienda, durante il keynote di apertura della conferenza Build 2024, ha svelato i Pc Copilot Plus, i primi al mondo che integrano, già dalla fase di progettazione hardware, processori dedicati all'intelligenza artificiale.

Si tratta del Qualcomm Snapdragon X Elite (anche in versione Plus), un semiconduttore che è stato svelato proprio in occasione dei Pc Copilot Plus. In vendita a partire dal 18 giugno, sono diverse le aziende che hanno collaborato con Microsoft per tradurre concretamente le specifiche che il colosso di Redmond ha individuato affinché si possa parlare di Pc "certificati" Copilot Plus.

Ovviamente l'enfasi è sui prossimi modelli di Surface, con il marchio della stessa Microsoft, ma anche di partner come Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo e Samsung. Proprio quest'ultima ha annunciato il Galaxy Book 4 Edge, costruito su Snapdragon X Elite, il primo AI Pc della compagnia coreana. "Questa prima ondata di Pc Copilot+ è solo l'inizio - ha sottolineato Yusuf Mehdi, Vicepresidente esecutivo di Microsoft - nell'ultimo anno abbiamo assistito a un ritmo incredibile di innovazione. Ora abbiamo completamente reinventato il Pc, con l'IA al centro, segnando il cambiamento più significativo alla piattaforma Windows degli ultimi decenni".

Nello specifico, i computer Copilot+ promettono di accedere a funzionalità esclusive, non possibili con le macchine tradizionali. Ad esempio, la traduzione in tempo reale di audio in 40 lingue oppure Recall, opzione con cui chiedere all'IA di cercare elementi nel computer che contengono alcune peculiarità, che si tratti di foto o documenti, anche parti di testo, per ritrovarli velocemente. Recall funziona con ogni app, inclusi i giochi, e si basa su diversi modelli multimodali. Cocrea è invece un programma per creare e modificare immagini basate sull'intelligenza artificiale, direttamente in Paint. Secondo i test di Microsoft, i Pc Copilot Plus superano nettamente la concorrenza diretta. Si parla del 58% di prestazioni in più rispetto al MacBook Air da 15 pollici di Apple e un incremento del 20% nella durata della batteria.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA