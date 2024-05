La Cina annuncia sanzioni contro aziende Usa della difesa

La Cina ha dichiarato che imporrà sanzioni a un certo numero di aziende della difesa statunitensi e a diversi dirigenti in risposta alla "coercizione economica" di Washington contro le aziende cinesi accusate di sostenere lo sforzo bellico russo. "Gli Stati Uniti hanno imposto indiscriminatamente sanzioni illegali e unilaterali contro un certo numero di entità cinesi", ha affermato il ministero degli Esteri di Pechino in una dichiarazione che annuncia le "contromisure" e denuncia come "durante questo periodo, gli Stati Uniti continuano a vendere armi a Taiwan".



