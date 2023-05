Donazione di Vivo a colori all'ospedale di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - Un macchinario medicale di ultima generazione è stato donato dall'associazione Vivo a colori, a poco più di un anno dalla sua costituzione, alla breast unit dell'ospedale di Perugia.

Si tratta di un computer touch screen collegato ad un manipolo, in grado di eseguire diversi tipi di trattamenti per le donne sottoposte a mastectomia radicale. Oltre che con il dispositivo, l'associazione Vivo a colori - è detto in un suo comunicato - continuerà a supportare l'azienda ospedaliera di Perugia con l'acquisto del materiale di consumo.

La cerimonia di donazione si è tenuta presso la sala Montalcini del Creo di Perugia. Erano presentiGiuseppe De Filippis, direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Claudia Maggiurana, presidente associazione Vivo a colori; Andrea Romizi, sindaco di Perugia, e Andrea Pilati, vicesindaco di Marsciano.

"In poco più di un anno abbiamo raggiunto il nostro obiettivo - ha affermato Claudia Maggiurana - raccogliendo la somma necessaria per l'acquisto del macchinario. Questo grazie alle iniziative che abbiamo organizzato e alle persone, associazioni e aziende che ci hanno sostenuto. Speriamo che questa donazione possa servire a tutte le donne che ne hanno la necessità sia come sostegno psicologico sia per chiudere un percorso che le ha viste affrontare una malattia che le ha colpite improvvisamente.

Sono molto contenta perché l'associazione ha raggiunto non solo questo obiettivo ma stiamo lavorando su altri che contiamo di chiudere a breve".

"Per noi - ha affermato De Fillippis - è un piacere avervi accanto. Avete la forza ed il potere di capire i pazienti dove noi non arriviamo perché il paziente vede il terzo settore come il suo intermediario. Il tatuatore che ci è stato donato non è la ciliegina della torta ma è parte della torta che mancava.

Donarlo dopo un anno dalla costituzione dell'associazione ha dimostrato la costanza e la grinta di Claudia e di tutti quelli che la sostengono e l'aiutano. Sicuramente il suo utilizzo costante e utile. Grazie di cuore". (ANSA).