In Umbria i Campionati italiani di endurance open 2023

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 22 MAG - Sono in programma a Castiglione del Lago, dal 15 al 18 giugno, i Vim Campionati italiani endurance 2023 open. Secondo un format sperimentato con successo, l'evento riunirà tutte le categorie della disciplina (senior, junior, under 14 e pony) per un totale di 12 campionati, richiamando atleti e amanti degli sport equestri da tutta Italia e dall'estero.

Il percorso di gara, che si sviluppa all'interno del parco regionale del Trasimeno con base nell'area verde dell'ex aeroporto Eleuteri, è considerato una delle location più adatte ad ospitare gare di altissimo livello. Italia endurance asd e Federazione italiana sport equestri hanno già proposto alla Federazione equestre internazionale la candidatura di Castiglione del Lago quale sede per i Campionati mondiali di Endurance Young Riders 2025. (ANSA).