Covata record di cigni al parco di Rignaldello a Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 17 MAG - Covata record di cigni al parco di Rignaldello di Città di Castello, dove sono nati sette piccoli.

A distanza di un anno circa dall'ultimo lieto evento la natura ha di nuovo stupito e commosso tutti coloro che ogni giorno si occupano della gestione dell'area verde naturalistica e i numerosi visitatori pronti a sfidare il maltempo per immortalare l'evento. Si è ripetuto il suggestivo rituale divenuto appuntamento immancabile per i bambini che con i genitori e i nonni frequentano l'area verde attrezzata a ridosso del centro storico, nota anche come "parco dei cigni".

Solo nel 2020, l'anno del Covid-19, la magia della vita aveva subito una battuta di arresto. Dopo i quattro piccoli nati lo scorso anno poi, lunedì mamma Gisella ha regalato a papà Checco, sette uova, da cui sono usciti sette pennuti. Una grande emozione anche per il consigliere dell'Arci Caccia Alberto Alunni che da sempre si prende cura dei cigni. "Ogni volta è sempre una gioia accogliere i nuovi cigni, assistere quasi incantati alla magia della vita che si rinnova da oltre trent'anni in questo parco", ha detto Alunni all'ufficio stampa del Comune, precisando che "i nuovi arrivati hanno mostrato subito di essere vivaci e in salute, scendendo in acqua e iniziando a nuotare con la mamma". La nascita di altri sette cigni ha rinnovato la tradizione consolidata del parco di Rignaldello, dove questa specie di uccelli vive da oltre trent'anni. Anche il primo abitante si chiamava Checco: il cigno mascotte del parco, morto tre anni fa, venne portato nell'area verde dopo essere stato rinvenuto ferito lungo la E45. (ANSA).