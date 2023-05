Gesenu Energia ha inaugurato una nuova sede a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAG - Gesenu Energia ha inaugurato la nuova sede dell'azienda in via del Rame, 30 a Ponte Felcino di Perugia. L'obiettivo è di fornire un'assistenza "capillare e costante al cliente che potrà sempre rivolgersi a operatori presenti sul territorio".

L'inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco di Perugia Andrea Romizi, del consigliere delegato Gesenu Luciano Piacenti e dell'amministratore unico Gesenu Energia Virgilio Puletti.

Gesenu Energia - ricorda l'azienda in una nota - nasce dalla tradizione già consolidata nel settore dell'igiene urbana di Gesenu Ambiente, e si basa interamente "sull'appartenenza e sul presidio del territorio con costante vicinanza al cliente per assisterlo e tutelarlo". La nuova sede è considerata il "fiore all'occhiello" di tale progetto: i cittadini potranno infatti trovare presenza e assistenza da parte degli operatori, senza nessuna esternalizzazione. Potranno richiedere una consulenza gratuita sulle proprie bollette oltre ai consueti servizi: installazione nuovi impianti, attivazioni contatori, volture e subentri, letture contatori, monitoraggio consumi e soluzioni di pagamento personalizzate.

"Sono due - ha detto Puletti - i principi che sono stati scelti e fissati come riferimento per la costruzione del percorso. Più facile di così. Più vicino di così".

Il presidio del territorio, la presenza di sedi ed uffici consentiranno - sottolinea ancora l'azienda - un'assistenza "diretta e più capillare con uno sguardo attento all'innovazione". Grazie infatti ad un sito web interattivo e ad un'App costantemente aggiornata il cliente potrà gestire on line tutte le pratiche relative alla propria fornitura, comunicare la lettura, leggere i consumi, pagare la bolletta. (ANSA).