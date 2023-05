Rosario in diretta streaming con le monache di clausura

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 11 MAG - Le monache di Santa Rita a Cascia aprono la clausura più stretta per recitare in diretta streaming il rosario. Lo faranno da domani, 12 maggio, al 20 maggio, dalle ore 11.50 alle 12.35, in occasione della Novena di Santa Rita da Cascia che anticipa la festa del 22 maggio.

Per la prima volta le monache si collegheranno dal Coro, il luogo in cui pregano insieme o da sole. Le claustrali si collegheranno sui canali Facebook, Instagram e YouTube del monastero.

"Invitiamo tutti - ha detto la madre priora Maria Rosa Bernardinis - a partecipare al nostro rosario. Aprire la clausura, proprio dal Coro, che rappresenta l'anima della nostra comunità, il luogo in cui ci ritroviamo per pregare insieme, favorendo la comunione, è il modo in cui vogliamo testimoniare la nostra apertura e servizio al prossimo, secondo quello che è lo spirito della Festa di Santa Rita". "Un evento - ha concluso - non solo spirituale, ma anche solidale, nel segno della missione 'quando la devozione è partecipazione'". (ANSA).