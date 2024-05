Procura generale Perugia segue il caso di Matteo Falcinelli

La procura generale di Perugia sta seguendo il caso di Matteo Falcinelli, il giovane originario di Spoleto vittima di un violento trattamento della polizia di Miami dopo l'arresto. In particolare l'Ufficio guidato da Sergio Sottani intende verificare se quanto successo sia stato segnalato in qualche modo ai magistrati umbri.

Tra le questioni da valutare c'è tra l'altro l'effettiva residenza a Spoleto del giovane. Sia riguardo ai fatti dei quali è stato accusato negli Usa sia come possibile parte offesa nei confronti della polizia statunitense.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA