Schlein, il caro affitti incide sul diritto allo studio

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 10 MAG - "Siamo vicini alle studentesse e agli studenti che stanno protestando contro il caro affitti. E' diventato impossibile per loro trovare una casa e questo incide sul diritto allo studio che è fondamentale nel nostro Paese": lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a Umbertide per un'iniziativa a sostegno del candidato sindaco Sauro Anniboletti.

"Il Pd - ha detto ancora la segretaria - continuerà a spingere per convincere il governo a tornare indietro sull'errore madornale che ha fatto cancellando il fondo per gli affitti, 330 milioni di euro". Schlein ha anche sottolineato l'importanza di "riuscire a mettere in campo politiche che recuperino alloggi sfitti e riuscire a creare un clima di fiducia perché possano essere messi a disposizione di famiglie che cercano una casa ma non la trovano". "Serve investire di più - ha detto la segretaria del Pd - anche sugli alloggi popolari. Il tema della casa è per noi centrale e ho avuto modo di ribadirlo anche ieri dicendo che per le priorità sono casa, lavoro, clima, attuazione del Pnrr, salari e non le questioni delle riforme costituzionali". (ANSA).