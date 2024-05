Alleanza per la Vittoria, sulla Tari arriverà la stangata

"Pur sapendo che la Tari viene stabilita attraverso un meccanismo automatico che sta in capo alle agenzie regionali, l'aumento dei costi dell'8,5% che i cittadini e le imprese di Perugia si ritroveranno in bolletta ci preoccupa. Tanto più perché Perugia è già tra le 20 città italiane in cui risulta più alto il costo dello smaltimento dei rifiuti": è quanto si legge in una nota congiunta della coalizione Alleanza per la Vittoria.

"Siamo tanto più indignati per la scelta che è stata concordata con l'attuale amministrazione comunale - prosegue la nota - di inviare proprio in questi giorni le bollette della Tari senza i conguagli. Si tratta evidentemente di una manovra elettorale, ma, a dicembre, i cittadini si renderanno conto di quanto pesano davvero questi aumenti sulle loro tasche".

"Sul tema rifiuti - conclude la coalizione - noi siamo convinti di adottare la tariffazione puntuale. Sarà una piccola grande rivoluzione. I cittadini e le imprese di Perugia pagheranno in proporzione ai rifiuti prodotti e non recuperabili dunque chi meno inquina, meno paga. Ciò porterà anche ad aumentare la raccolta differenziata e stimolerà il riciclo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA