Operaio umbro morto a Modena in un incidente sul lavoro

Un operaio di 44 anni originario di Gualdo Tadino (in provincia di Perugia) ha perso la vita martedì mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Modena.

Secondo la ricostruzione della polizia, la vittima sarebbe caduta da un'altezza di cinque metri, mentre si trovava sul tetto di un capannone, pare a scopo ispettivo. Non è escluso che l'incidente sia avvenuto perché una parte del tetto ha ceduto.

Il corpo dell'operaio è stato infatti rinvenuto all'interno dell'edificio.



