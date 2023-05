Lutto Fidal, morta a 34 anni ex velocista umbra Alfinito

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - Lutto nell'atletica italiana per la scomparsa a soli 34 anni "dopo aver combattuto a lungo contro una terribile malattia" della ex velocista umbra Beatrice Alfinito, azzurra dello sprint a livello giovanile. Lo ha annunciato la Fidal sul suo sito.

Nel 2006, si ricorda, l'atleta originaria dell'Alto Tevere aveva gareggiato ai mondiali juniores di Pechino, nei 200 metri e anche nella staffetta 4x100, dopo essersi messa in evidenza tra i migliori prospetti della categoria. A livello assoluto la sua carriera era stata poi frenata da problemi fisici. "Alla famiglia vanno le condoglianze del presidente della Fidal Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l'atletica italiana" si sottolinea sul sito della Federazione.

"Profondamente colpito" dalla notizia anche il presidente della Fidal Umbria, Carlo Moscatelli che ricorda di averla vista "crescere e migliorarsi in pista". "Il comitato regionale - si legge sul sito Fidal Umbria - e tutta l'atletica umbra si uniscono al dolore dei suoi cari e rivolgono le più sincere condoglianze". (ANSA).