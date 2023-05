Gli operatori del Sii dialogheranno anche nella lingua dei segni

(ANSA) - TERNI, 10 MAG - Un sistema di interpretariato "Lis" per i clienti audiolesi è stato attivato dal Servizio idrico integrato di Terni allo sportello di via Farini. Nell'ambito delle iniziative rivolte al territorio ed alle esigenze della clientela, permetterà alle persone non udenti di "dialogare senza ostacoli con gli operatori".

Il Sii spiega in una nota che il funzionamento è semplice: alla presenza della persona non udente, gli operatori si collegano tramite una videochiamata con il tablet, ad un video-centro dove operano interpreti "Lis" fanno da tramite tra la persona audiolesa e l'operatore. Le richieste vengono in questo modo tradotte in tempo reale dalla lingua dei segni italiana a quella verbale e viceversa. Il servizio è possibile grazie all'uso della app "E-Lisir" (Evoluzione lingua italiana segni con interprete in rete), grazie alla quale gli operatori di Sii possono comunicare con le persone con disabilità sensoriale, permettendo loro di accedere autonomamente ai servizi. (ANSA).