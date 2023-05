Completato l'esame di un investigatore indagine Suarez

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - Completato l'esame di uno degli investigatori della guardia di finanza che hanno svolto l'indagine nell''udienza odierna del processo per il presunto esame "farsa" per la conoscenza dell'italiano del calciatore Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia. Il sottufficiale è stato anche sottoposto al controesame da parte delle difese degli imputati.

Lo studio legale Brunelli che difende la ex rettrice Giuliana Grego Bolli e la professoressa Stefania Spina ha sostenuto, in una nota, che il testimone, "sollecitato dalle domande" degli stessi avvocati "non ha saputo indicare da quali elementi di indagine emerga un coinvolgimento delle due professoresse nelle predisposizione anticipata del certificato consegnato al calciatore Suarez".

Il processo è stato quindi rinviato al 14 giugno. (ANSA).