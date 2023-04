"L'Umbria seconda in Italia per visitatori in questo Ponte"

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - "Sono arrivati adesso i dati ufficiali, l'Umbria è la seconda regione d'Italia per visitatori in questo Ponte con oltre il 90 per cento di prenotazioni delle camere". Lo afferma il presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, in un videomessaggio nella sua pagina Facebook intitolato: "In 25 secondi una straordinaria notizia per l'Umbria!", pubblicato domenica mattina.

"L'Umbria ripeto - prosegue Squarta - al secondo posto in Italia.

Veramente un dato straordinario, frutto di scelte politiche importanti che fanno tornare l'Umbria per quanto riguarda il turismo fra le mete più ambite della nostra nazione". (ANSA).