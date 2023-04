Mencaroni, impegno contro 'mismatch' sia priorità nazionale

(ANSA) - PERUGIA, 18 APR - "Si fa poi sempre più grave la questione del mancato reperimento, da parte delle aziende, delle professionalità di cui hanno bisogno, sia per quanto riguarda le assunzioni totali che quelle degli stranieri". Lo afferma Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria, commentando i dati offerti dal Sistema informativo Excelsior sulle assunzioni delle imprese ed in particolare quelle riguardanti gli stranieri.

Mencaroni "evidenzia innanzitutto come in Umbria, sia ad aprile che nel trimestre aprile-giugno, le assunzioni programmate dalle imprese presentino una crescita nettamente superiore a quella media nazionale e come questo aumento occupazionale sia trainato da turismo e servizi alle persone".

Sottolinea poi che la difficoltà di reperimento, da parte delle aziende, delle professionalità di cui hanno bisogno è "un fattore di criticità che nel solo 2022 è costato all'Umbria 508 milioni di valore aggiunto e che rischia di tarpare le ali anche alla crescita futura. Su questo la Camera di commercio dell'Umbria, le istituzioni e le associazioni di categoria della regione sono impegnate a fondo, sia sul fronte del sistema dell'istruzione che di quello della formazione, per ridurre in modo importante il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, che senza appositi interventi è destinato ad allargarsi".

"Questo impegno a livello regionale, ovviamente - osserva Mencaroni - non può prescindere da adeguate politiche nazionali di breve, medio e lungo periodo, per superare questa strozzatura che costa in termini di mancato sviluppo. Occorre che a livello nazionale diventi una priorità e che nell'ambito degli interventi trovi spazio una robusta riduzione del cuneo fiscale, che aumenterebbe le retribuzioni reali dei dipendenti". (ANSA).