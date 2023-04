Urso, Terni polo industriale esempio per il Paese

(ANSA) - TERNI, 14 APR - "Terni è un grande polo industriale e produttivo che può rappresentare, in vista della riconversione green dello stabilimento Ast e del recupero del polo chimico, un grande esempio per tutto il Paese di quello che si può fare": lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso in occasione della sua visita a Terni. Dove ha incontrato i vertici e gli associati di Confindustria ed ha visitato lo stabilimento dell'azienda siderurgica guidata da Giovanni Arvedi.

Tra gli appuntamenti anche l'inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco del centrodestra Orlando Masselli.

Sul futuro di acciaieria e polo chimico, Adolfo Urso ha spiegato di avere incontrato in queste settimane "la presidente Tesei e gli assessori". "Tutti siamo impegnati in piena sinergia sull'accordo di programma di Ast - ha detto - e stiamo monitorando le risorse che possiamo mettere in campo anche alla luce della nuova normativa sugli aiuti di Stato da parte dell'Unione europea. A breve incontrerò a Roma, al tavolo sulle acciaierie di Terni, sia l'azienda sia i sindacati per fare il punto insieme su quello che il mio ministero può mettere in campo per supportare l'impegno finanziario significativo dell'impresa nella riconversione industriale del polo dell'acciaieria, per produrre un acciaio più competitivo e di grande qualità, green, e diventare un modello anche per altri poli produttivi italiani".

Urso ha parlato anche della chimica ternana. "Ci siamo già incontrati con la Regione a Roma - ha ricordato - per definire una politica per il recupero del polo. Ho insediato al ministero il tavolo della chimica, insieme al ministro dell'Ambiente e dell'energia Pichetto Fratin, perché ritengo che si debba sviluppare per la prima volta una politica industriale per la filiera della chimica italiana. E l'impegno da noi messo in campo per la chiusura della raffineria Isab di Priolo, decisiva per il rifornimento di tutta la chimica nazionale, sta a dimostrare quale sia il nostro sforzo. Con la chimica e la siderurgia è nata l'industria italiana e ancora oggi, in un'ottica green, sono fondamentali per la riconversione industriale dell'Europa". (ANSA).