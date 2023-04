Musumeci in visita alle zone del sisma di marzo in Umbria

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 06 APR - Il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, è arrivato a Pierantonio, una delle frazioni del comune di Umbertide maggiormente danneggiate dal terremoto del 9 marzo scorso.

Giunto nella piazza centrale del borgo, assieme al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, alla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e al sottosegretario Emanuele Prisco, Musumeci è stato accolto dal sindaco Luca Carizia ed ha potuto prendere visione dei danni causati dalle scosse alla scuola media e al campanile. Successivamente ha visitato anche la scuola materna della frazione in cui si sta lavorando per poter ospitare anche gli alunni della primaria e poi la palestra che sta ancora ospitando gli sfollati.

Il ministro si è poi intrattenuto a lungo a parlare con gli amministratori comunali, i vigli del fuoco e soprattutto con cittadini per capire le problematiche da affrontare per avviare, successivamente, la ricostruzione degli edifici danneggiati. Tra i temi in discussione anche il blocco dei mutui per le abitazioni danneggiate.

All'interno della palestra uno degli sfollati è scoppiato in lacrime, davanti al ministro, nel raccontare il calvario che sta vivendo con la sua famiglia dopo aver perso la casa in cui abitava. (ANSA).