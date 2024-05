"In Umbria il tavolo di confronto in vista delle regionali sta funzionando".: lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nella prima tappa del tour in Umbria di oggi.

A Foligno insieme al candidato sindaco Mauro Masciotti, Conte ha aggiunto: "Abbiamo elaborato una piattaforma di valori, una convergenza oggettiva su programmi e progetti. Di conseguenza abbiamo individuato le candidatura migliori per rendere questi progetti credibili".



