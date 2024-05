Conte, il buon modo di fare politica è ascoltare i cittadini

"Il buon modo di fare politica è ascoltare i cittadini, cercare di elaborare risposte e progetti per loro e non come hanno fatto in Liguria incontrare sugli yacht o a Montecarlo gli imprenditori e chiedergli quale è il progetto che serve loro per valorizzare i loro beni. No, non funziona così la buona politica": ad affermarlo il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Perugia prima di prendere parte ad un incontro elettorale della candidata a sindaco per il centro sinistra Vittoria Ferdinandi.

"Bisogna partire da un dialogo - ha detto Conte - un ascolto della città, quartiere per quartiere. A Perugia 52 quartieri ascoltati, tavoli di confronto, i cittadini hanno espresso le loro valutazioni. C'è stato un grande lavorio e confronto e, alla fine, convergenza su progetti utili per la città".



