Aggredito un altro politico in Germania, è deputato Cdu

Ancora un politico finisce vittima di un attacco in Germania, in piena campagna elettorale, a una settimana dalle europee: stavolta si tratta del democristiano Roderich Kiesewetter. Il deputato della Cdu è stato picchiato e lievemente ferito mentre si trovava ad uno stand elettorale ad Aalen, nel Baden-Wuerttemberg. A riportarlo è stato il giornale locale Schwaebische Post. Il fatto è accaduto alle 9.15 nella piazza mercato del centro di Aalen. Il presunto aggressore sarebbe un 55enne, noto alla polizia, che stando alla testata locale apparterrebbe a un partito vicino a un movimento antisistema e sarebbe candidato al consiglio comunale della cittadina che conta meno di 70 mila abitanti. Kiesewetter ha riferito di essere stato attaccato in prima battuta verbalmente e poi fisicamente. Il parlamentare della Cdu si trovava sul posto per dare sostegno al partito nel Land in cui, il 9 giugno, si voterà sia per le comunali che per le europee.



