Poliziotto ferito da un rapinatore, guarirà in 20 giorni

Ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni, il poliziotto rimasto ferito durante un intervento in seguito a una rapina e a un furto avvenuti ad Assisi. Lo riferisce la questura di Perugia. Il presunto responsabile è stato arrestato, dopo un inseguimento, per i reati di rapina, furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dal personale della polizia di Stato del locale commissariato, intervenuto a seguito di una chiamata al Numero unico di emergenza europeo.

Si tratta di un cittadino italiano di 39 anni, più volte indagato in passato.

L'uomo - secondo la ricostruzione dei fatti da parte della polizia - dopo aver minacciato con delle forbici il titolare e il dipendente di un bar di Santa Maria degli Angeli, si è impossessato del denaro per poi fuggire.

Poco dopo, durante le ricerche dell'uomo, gli agenti del commissariato sono stati informati di un furto in atto in un centro di assistenza spirituale, da parte di un uomo - poi risultato essere lo stesso autore della rapina commessa poco prima - che, dopo aver forzato un distributore automatico, si è impossessato del denaro in esso contenuto per poi allontanarsi.

Grazie alle informazioni fornite dai testimoni, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il trentanovenne. Nel tentativo di fermarlo, durante una violenta colluttazione, uno degli agenti - riferisce ancora la questura - è stato aggredito con estrema violenza, rimanendo ferito.

L'uomo, bloccato dall'altro poliziotto, e l'agente ferito sono stati quindi accompagnati all'ospedale.

Una volta dimesso, il trentanovenne è stato tratto in arresto e, su disposizione del pubblico ministero, accompagnato al carcere di Capanne a Perugia.

Il denaro provento del furto - 205 euro in contanti e 71 euro in monete - trovato in parte all'interno di una busta, lasciata cadere dall'uomo durante la fuga, e in parte nascosto tra gli indumenti dell'uomo, è stato sottoposto a sequestro. Nei confronti dell'arrestato sarà anche emessa, da parte del questore, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio che consentirà l'allontanamento dalla provincia di Perugia per quattro anni in caso di scarcerazione



