Conte, serve rispetto per ogni essere umano

"Come ci ricorda il presidente Mattarella dobbiamo seminare dialogo e non odio, perché l'odio ci porta alla tempesta": è quanto ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ricordando la Giornata internazionale contro l'omotransfobia. "È la giornata contro tutte le discriminazioni, particolarmente odiose quelle che riguardano gli orientamenti omosessuali e non solo", ha aggiunto il presidente. "Confrontiamoci, serve rispetto per ogni essere umano", ha detto ancora Conte.



