Conte, i nostri europarlamentari saranno costruttori di pace

"I nostri europarlamentari saranno costruttori di pace": a dirlo è stato il presidente Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, stamani a Foligno, parlando dei conflitti in Medio Oriente e Ucraina.

"Per cinque anni - ha aggiunto Conte - si batteranno come leoni per i negoziati di pace nel conflitto russo-ucraino e per una cessione immediata del conflitto a Gaza. Quello che sta accadendo a Gaza è assolutamente inaccettabile".

"Un governo che per tre volte si astiene all'assemblea delle Nazioni unite in modo indegno è indecoroso di fronte a risoluzioni che invocano il cessate il fuoco e il diritto della Palestina a far parte dell'Onu, è un governo che non mi rappresenta", ha sottolineato Conte.



