Schillaci, lavoriamo a un decreto per le liste di attesa

"Stiamo lavorando a un decreto per ridurre le liste d'attesa": a dirlo è stato il ministro della salute, Orazio Schillaci, in visita all'ospedale di Spoleto per inaugurare la nuova tac e il nuovo accelerato lineare.

Alle opposizioni di governo che contestano all'esecutivo di aver tagliato fondi alla sanità, il ministro ha ricordato: "Abbiamo messo 4 miliardi in più sulla sanità nazionale.

Quest'anno - ha aggiunto - il fondo ha superato 134 miliardi e se andate a vedere le previsione, ci saranno altri soldi messi nella prossima finanziaria".

"Stiamo lavorando a un progetto per la riduzione delle liste d'attesa che nessun governo ha avuto il coraggio di fare e quindi credo che stiamo facendo bene nell'interesse dei cittadini", ha detto ancora Schillaci. "La sanità è un problema importante e tante delle cose che vengono scritte sulla sanità italiana sono problematiche presenti in altri paesi europei e nel resto del mondo", ha detto ancora il ministro.

"Il Covid ha cambiato non solo il mondo, ma anche il modo di vedere la sanità, quindi io credo che, oltre ad avere più fondi, bisogna avere una progettualità che noi abbiamo per cambiare la sanità", ha sottolineato Schillaci.



