Musumeci, alloggi provvisori se necessari per il post-sisma

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 06 APR - "Per alcune famiglie più fragili, se ce ne sarà la necessità, siamo pronti a intervenire con delle abitazioni provvisorie di emergenza": a dirlo è stato il ministro Nello Musumeci, al termine della visita alle zone terremotate di Sant'Orfeto e Pierantonio, rispettivamente nei comuni di Perugia e Umbertide.

"Sono circa 800 le persone sfollate - ha ricordato il ministro della Protezione civile - ma per la maggior parte di questi immaginiamo una soluzione abitativa in affitto o dove possibile presso parenti, soltanto per un numero ristretto di nuclei famigliari potremmo aprire all'ipotesi delle casette".

Musumeci ha ricordato che "per far fronte alla prima emergenza sono stati stanziati circa 4 milioni di euro, mentre dobbiamo ancora attendere una valutazione complessiva per definire la cifra complessiva dell'ammontare dei danni". Cifra che nei giorni scorsi la Regione Umbria ha comunque ipotizzato attorno ai 350 milioni. (ANSA).