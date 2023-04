Dominga Cotarella nominata Cavaliere della Repubblica

(ANSA) - PERUGIA, 06 APR - Dominga Cotarella, imprenditrice orvietana nel mondo del vino e della formazione professionale, è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Dominga racconta di aver appreso la notizia con "vivissima commozione ed orgoglio" e aggiunge: "Desidero fare mie le parole pronunciate dall'indimenticabile presidente Ciampi proprio venti anni fa nell'intervento in occasione della consegna delle onorificenze al merito della Repubblica".

"L'allora presidente - ricorda l'imprenditrice - diceva che 'L'Italia è una Nazione dal nerbo forte, che ha valori antichi, che sa progettare a lunga scadenza, che vuole continuare ad avere il posto che merita nella comunità internazionale, che non dispera di fronte alle incertezze e alle difficoltà'". Cotarella continua nel citare Ciampi, tra cui "il passaggio in cui diceva - ricorda ancora - che 'L'Italia crede nella visione umanistica della vita' e che 'ci vogliono idee, organizzazione, determinazione e tenacia'".

"D'ora in poi - conclude Dominga - queste parole costituiranno una fonte perenne d'ispirazione nel mio agire quotidiano da Cavaliere per continuare ad affermare con maggior vigore i valori del lavoro, dell'impegno sociale culturale ed etico a favore del vino: valori ai quali sono stata educata sin da piccola dal costante e quotidiano esempio di mio padre".

Il papà dell'imprenditrice è Riccardo Cotarella, presidente mondiale degli enologi. Il conferimento dell'onorificienza si terrà il prossimo 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica. (ANSA).