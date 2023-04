Giorgia Meloni visita lo stand di Cotarella al Vinitaly

(ANSA) - PERUGIA, 03 APR - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato lo stand della famiglia Cotarella, produttori di vino orvietani, nell'ambito della sua presenza al Vinitaly.

La premier si è intrattenuta per circa un quarto d'ora con i fratelli Riccardo e Renzo Cotarella e con le tre figlie Dominga, Marta ed Enrica. All'incontro privato ha partecipato anche il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida e il conduttore televisivo e produttore di vini Bruno Vespa.

Oltre a degustare uno dei vini dello stesso Vespa, per Meloni è stata l'occasione per fare un punto sullo stato di salute del vino italiano e su come intervenire, a livello governativo, per dare sostegno al settore. (ANSA).