Puletti propone festa della nascita in tutti i comuni umbri

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - Propone "la festa della nascita in tutti i comuni umbri" la consigliera regionale della Lega Manuela Puletti che ha presentato una mozione con cui impegna la Giunta "ad attivarsi e intraprendere le azioni necessarie per la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione in tutti i Comuni dell'Umbria, così come già fatto a Perugia attraverso una proposta del vice sindaco Gianluca Tuteri, favorendo un momento di confronto tra le famiglie e le amministrazioni locali nell'ottica di un miglioramento dei servizi dedicati all'infanzia".

"L'inverno demografico che sta attraverso il nostro Paese e in particolare l'Umbria - sostiene Puletti in una nota -, con conseguenze sul piano dello spopolamento e dell'invecchiamento della popolazione, deve essere contrastato con tutti gli strumenti possibili. Sono sempre più necessari interventi delle istituzioni a sostegno delle giovani coppie che decidono di intraprendere il cammino della genitorialità all'interno di un contesto socio-economico tutt'altro che roseo a livello nazionale ed internazionale e iniziative di sensibilizzazione sui temi della natalità. A livello regionale, la presidente Tesei ha già intrapreso un percorso politico importante per incentivare le nascite e dare sussidi alle famiglie. Penso al bonus bebè, finalizzato a favorire la natalità attraverso l'erogazione di un contributo economico a favore dei nuclei familiari residenti nella Regione Umbria, pari a 500 euro per ogni figlio nato, al bonus neo mamme, ovvero un contributo di 1.200 euro alle donne con bimbo di età pari o inferiore ai 12 mesi, che al momento di presentazione della domanda siano occupate o iscritte al Centro per l’impiego o ai contributi a fondo perduto a rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione dei figli alle attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Sussidi importanti che indicano un percorso politico chiaro e definito, volto ad incentivare la natalità e tendere una mano ai genitori". ". (ANSA).