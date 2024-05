Ferdinandi, insieme a Cosmi per 'Perugia città dello sport'

La candidata sindaca di Perugia di centrosinistra e civici, Vittoria Ferdinandi, ha pubblicato un video su Instagram insieme a Serse Cosmi per annunciare la proposta di candidare il capoluogo umbro a Città europea dello sport.

"Insieme a Serse Cosmi - scrive Ferdinadi - per dare vita a un progetto inclusivo e partecipato: #Perugia città dello Sport.

Una festa che coinvolga tutta la città come un campo da gioco, dagli spazi pubblici alle aree verdi fino agli impianti sportivi. In occasione della Festa della pace e dell'unità in Europa, oggi 9 maggio, lanciamo la proposta di candidare Perugia a Città europea dello sport, attraverso un evento che coinvolgerà i perugini, le perugine e le associazioni di varie discipline sportive. Vi aspettiamo il 24 maggio a Ponte San Giovanni. Rimanete connessi per saperne di più. Grazie Serse, quando si fa squadra #VincePerugia!".

"A me piacerebbe veramente e anzi sarebbe un sogno - dice Cosmi nel video - che Perugia fosse una città dello sport e all'interno di questo che ci fosse una festa indistintamente per tutti in riferimento all'aspetto sportivo".

"Lo sport - aggiunge Ferdinandi - è un diritto sancito dalla nostra Costituzione. Lo sport non è solo agonismo, è incontro è inclusione e è cultura. Trasformiamo in questa festa la nostra città in un grande campo da gioco. Fare squadra è il cuore di questo nuovo progetto politico e quale migliore ambasciatore se non Serse Cosmi che ha rappresentato Perugia non solo nella nostra città ma in tutta Italia".

"Adesso - annuncia la candidata sindaca di Perugia - cominceremo un grande percorso di partecipazione con i principali attori del mondo dello sport per provare a definire questo grande progetto che presentiamo il 24 maggio a Ponte San Giovanni".



