Il sindaco di Alviano, Giovanni Ciardo,, si candida per il terzo mandato.

"Quelli alle mie spalle - dice, in una nota - sono stati dieci anni di sfide, di obiettivi raggiunti e di lavoro sodo.

Abbiamo sempre cercato di rispondere con serietà e con un lavoro che vede oggi il nostro paese più vivo e più vicino ai bisogni dei cittadini".

Continua Ciardo: "Nei prossimi anni ho l'ambizione di continuare il rinnovamento iniziato ad Alviano, pronto a raccogliere tutte quelle sfide complesse che sono sulla strada del futuro e che richiedono abilità e competenze. Per questo mi candido per il terzo mandato, con una squadra in gran parte rinnovata, che sarà in grado di mettere a frutto l'esperienza e l'entusiasmo di ognuna e ognuno di noi. Credo che la lista civica Nuovi Orizzonti possa rappresentare bene la forza dei fatti, di chi ascolta e realizza, che farà di Alviano, sempre di più, quel luogo da vivere e amare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA