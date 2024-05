Parthenope di Sorrentino in sala con la nuova PiperFilm

Sarà la nuova società PiperFilm a distribuire in Italia il film di Paolo Sorrentino, Parthenope, in concorso domani al festival di Cannes. Alla vigilia della premiere mondiale l'annuncio che il titolo sarà il primo della nuova società.

Massimiliano Orfei assumerà la presidenza della nuova media company indipendente di cinema italiano, che vede Luisa Borella come COO insieme ad una squadra che sarà annunciata nelle prossime settimane. Una società che punta ad un nuovo modello di distribuzione su misura. L'identità di PiperFilm - è scritto nella nota ufficiale - si basa su un network di partner tra i più grandi player del mercato nazionale e internazionale, sia di produzione che di diffusione dei contenuti, che le consentiranno di affrontare questa sfida con grande solidità garantendo un immediato posizionamento sul mercato.

I film di PiperFilm seguiranno una filiera distributiva solida e totalmente innovativa: il Dipartimento Sales di Warner Bros. Entertainment Italia curerà la distribuzione operativa nelle sale cinematografiche; Netflix avrà la prima finestra post-theatrical in esclusiva. Questo percorso garantirà ai film targati PiperFilm di arrivare a tutto il pubblico cinematografico italiano.

