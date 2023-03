Avviso della Regione per i vertici delle aziende sanitarie

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - La Regione ha pubblicato l'avviso per la selezione dei nuovi direttori generali delle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni e delle Usl Umbria 1 e 2. La Giunta infatti con la delibera numero 292 del 22 marzo, ha indetto un avviso pubblico di selezione per la formazione di una rosa unica regionale finalizzata al conferimento degli incarichi con scadenza 24 aprile.

"Obiettivo dell'avviso è di creare una rosa unica di nominativi di candidati idonei alla nomina a direttore generale" spiega Palazzo Donini in una nota diffusa dall'ufficio stampa.

L'Avviso, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Umbria all'indirizzo: https://www.regione.umbria.it/salute-avvisi.

I quattro elenchi dei candidati "con professionalità maggiormente coerente con l'incarico di direttore generale delle Aziende sanitarie dell'Umbria avranno efficacia fino all'approvazione della rosa unica che verrà formata a seguito del completamento delle procedure di approvazione degli esiti del nuovo avviso. Pertanto, i soggetti già iscritti, compresi quelli che attualmente ricoprono l'incarico di direttore generale di una delle quattro Aziende, qualora fossero ancora interessati a ricoprire incarichi presso le Aziende sanitarie dell'Umbria, devono presentare ex novo la domanda di partecipazione. (ANSA).