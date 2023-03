Birra artigianale made in Umbria, da oggi è possibile

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - Luppolo e birra artigianale come prodotti agricoli legati al territorio, ormai quindi come l'olio e il vino: è possibile oggi una birra tutta made in Umbria, con l'obiettivo presto anche di un marchio Igt.

Ora c'è davvero tutto, dalla ricerca alla produzione fino alla filiera, grazie al bando sulla Filiera corta del Luppolo in Umbria con il quale la regione si sta caratterizzando come leader nazionale nella produzione di luppolo.

Questi i temi della tappa umbra della "Italy Beer Week", contrassegnata dalla presentazione di quello che ormai è il modello umbro di filiera del luppolo, fatto di innovazione, aggregazione e sostenibilità, che proprio dall'Umbria è partito facendo scuola a livello nazionale.

In occasione dell'evento dedicato alla birra, che si sta svolgendo in tutta Italia (20-26 marzo 2023), venerdì 24 marzo a Perugia, nella sede Brand culturale (agenzia creativa multidisciplinare che lavora proprio sulle progettualità condivise e sulle sinergie), oltre che in diretta social e su YouTube, si è svolto un "Beer&Hop Talk" dal titolo "La Filiera corta del Luppolo in Umbria: un modello di innovazione, aggregazione e sostenibilità".

L'esperienza virtuosa umbra è resa possibile grazie alla Rete di imprese "Luppolo Made in Italy", con sede a Città di Castello, realtà che opera grazie al Piano di sviluppo rurale della Regione Umbria che ha introdotto una Misura di sostegno allo sviluppo della filiera del luppolo e una Misura di sostegno alla promozione del Luppolo prodotto in Umbria.

Per Roberto Morroni, vicepresidente Regione Umbria e assessore regionale all'agricoltura, far partire dall'Umbria la filiera nazionale del luppolo è stata una "sfida". "Abbiamo il coraggio di osare e di guardare avanti perché lo possiamo fare" ha detto Morroni per poi aggiungere: "Ci siamo messi alla prova per vedere quello che oggi non c'è. Mi piace quando si parla di utopia, qualità e sinergie. In Umbria abbiamo tutto, dalla ricerca con il Cerb fino alla rete di produttori che hanno conquistato un ruolo di evidenza nel panorama della produzione.

Su questo abbiamo utilizzato risorse del Psr per creare la filiera luppolo".

La Italy Beer Week è l'evoluzione della Settimana della Birra artigianale. (ANSA).