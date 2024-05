Regione chiede soluzioni per disagi su Orte-Falconara

Individuare ulteriori soluzioni per contenere al massimo i disagi derivanti dalla rimodulazione di parte del servizio ferroviario umbro a seguito degli importanti interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Orte-Falconara, avviati una settimana fa è la richiesta che l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche ha rivolto a Trenitalia. Da cui ha ricevuto un primo resoconto sull'andamento delle soluzioni adottate e condivise al tavolo di confronto fra Regione, Trenitalia e Rfi, tenendo conto peraltro delle proposte del Coordinamento comitati pendolari umbri, alla luce delle criticità emerse in particolare in alcune fasce orarie nei collegamenti con Roma.

La Regione ha sottolineato in un comunicato che il problema è stato attenzionato "ben prima della interruzione dei servizi ferroviari e che le soluzioni introdotte, dopo confronti ai massimi livelli tecnici, sono state anche frutto delle osservazioni pervenute dal coordinamento comitati pendolari per cui nulla è stato lasciato al caso".

L'assessore, nel confermare la massima attenzione e impegno per ridurre il disagio per pendolari e viaggiatori, ha ribadito la indispensabilità e la strategicità dei lavori che garantiranno maggiore sicurezza della rete ferroviaria umbra e che prevedono, fra gli altri, la realizzazione di una galleria paramassi e il consolidamento pareti rocciose tra Terni e Giuncano oltre agli interventi connessi all'introduzione dell'European Rail Transport Management System, "il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni", tra Foligno, Terni e Orte, e lavori relativi all'avanzamento del raddoppio della tratta Spoleto-Campello.

Secondo quanto consta all'assessore Rfi, i lavori previsti "stanno andando avanti alacremente, in linea con il cronoprogramma".



