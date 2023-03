I carabinieri recuperano auto forse usata per furti

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - I carabinieri hanno individuato e recuperato un'auto che potrebbe essere stata utilizzata per sfondare le vetrine di quattro negozi nella notte tra domenica e lunedì. Accertamenti sarebbero in corso su alcune persone.

La vettura è stata trovata non lontano dal centro della città.

All'interno ci sarebbe stata anche della probabile refurtiva.

L'indagine è in corso nel più assoluto riserbo.

Le spaccate avevano riguardato una pasticceria, una pizzeria e due di elettronica. Sottratti slcuni iphone, 29 notbook, un registratore di cassa con all'interno 50 euro, un televisore e altro materiale di elettronica.

Gli autori dei furti hanno scelto dei negozi con delle grandi vetrine infatti, come si evince dalle immagini raccolte dagli investigatori e da quanto riferito da alcuni testimoni, gli autori dei furti hanno infranto i vetri facendo retromarcia con il fuoristrada grazie anche alla presenza di una ruota di scorta sul portellone posteriore. (ANSA).