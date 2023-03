Polizia recupera auto rubata durante controlli a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - La polizia ha intensificato i controlli del territorio alla luce della recrudescenza dei furti aggravati ai danni di esercizi commerciali verificatisi nell'ultimo periodo a Perugia. Hanno quindi recuperato un'auto con all'interno materiale ritenuto verosimilmente rubato mentre due uomini sono fuggiti.

La vettura è stata individuata dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ai margini della carreggiata sud della strada statale 3-bis, in località Ponte San Giovanni. Due uomini in prossimità del veicolo - in base alla ricostruzione della Questura - alla vista della pattuglia sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

L'auto è invece risultata rubata il 6 marzo a Deruta.

All'interno c'era diverso materiale, tra cui confezioni di tabacco, una consolle per videogiochi e indumenti, ritenuti "verosimilmente" provento di furto.

Gli investigatori ritengono che l'episodio sia ricollegabile all'operazione del 9 febbraio scorso, quando gli agenti delle volanti rinvenirono, all'interno di un cunicolo del centro della città, oggetti provento di furto della stessa specie denunciando due uomini per ricettazione, possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e invasione di edifici in concorso. Anche in quell'occasione, era stata recuperata un'altra auto provento di furto. (ANSA).