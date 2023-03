Alemanno in visita nelle zone dell'alta Umbria colpite dal sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 16 MAR - Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, in visita alle zone dell'alta Umbria colpite dal terremoto esattamente una settimana fa.

"Ho voluto testimoniare vicinanza e solidarietà a tutte quelle persone e alle istituzioni locali che si trovano ad avere a che fare con il post sisma", ha spiegato all'ANSA.

"Ho avuto modo di incontrare, tra gli altri, il sindaco di Umbertide Luca Carizia e la sua vice Annalisa Mierla e l'assessore del Comune di Perugia Luca Merli. Mentre col sindaco Andrea Romizi ci siamo sentiti al telefono", ha raccontato Alemanno.

"Poi, ovviamente - ha aggiunto - ho avuto modo di incontrare tanti cittadini che in queste ore si ritrovano fuori dalle loro abitazioni dichiarate inagibili. Noi che il terremoto lo abbiamo purtroppo vissuto più volte sulla nostra pelle - ha detto ancora il sindaco di Norcia - sappiamo bene cosa si prova subito dopo le scosse, ma devo dire che ho trovato una comunità che sta reagendo bene e in maniera coesa".

"L'auspicio e il suggerimento che mi sono sentito di dare ai cittadini - ha concluso Alemanno - è stato quello di maturare una nuova cultura anti sismica, che dovrà essere messa in pratica fin da subito per apportare quelle migliorie edilizie necessarie per rendere più sicuri gli edifici". (ANSA).