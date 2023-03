L'Umbria e le "connessioni" con Olanda e Norvegia

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Si presenta come una grande opportunità per l'incoming turistico-culturale e per gli scambi formativi e commerciali "Connessioni02", il roadshow che si svolgerà il 18 e poi il 28 e 30 marzo 2023 in Olanda e Norvegia.

Il progetto di promozione integrata che punta a creare "connessioni" tra l'Umbria e in questo caso il Nord Europa è stato presentato a Perugia, a palazzo Donini.

Il viaggio - è stato spiegato - dopo "Connessioni01" che si è tenuto nel giugno 2022 in Olanda, ad Amsterdam e L'Aja, continua quindi e si amplia con la seconda "connessione", una progettualità condivisa, ideata e organizzata nuovamente dall'agenzia creativa transdisciplinare umbra Brand Culturale, promossa e sostenuta dall'Assessorato alla cultura e turismo della Regione Umbria e dalla partecipata Sviluppumbria.

Il tutto si caratterizza in un roadshow ad Amsterdam ed Oslo sull'asse Umbria-Olanda-Norvegia alla presenza della stampa, di operatori di settore, tour operator e pubblico selezionato dai partner stranieri. Tra i partner figurano Comune di Perugia, Università per Stranieri, la Galleria nazionale, Umbria Jazz, aeroporto "San Francesco di Assisi", Scuola di Musica Piano Solo, Ambasciata Italiana a L'Aja, Ambasciata d'Italia ad Oslo, Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam, Istituto Italiano di Cultura di Oslo.

"L'iniziativa, che segue la positiva esperienza dell'anno scorso - ha detto l'assessore regionale Paola Agabiti - testimonia la volontà di allargare gli orizzonti dell'offerta turistica e culturale dell'Umbria verso nuove mete e nuovi paesi attraverso la promozione di iniziative che raccontano la storia culturale, le tradizioni e i costumi della nostra regione".

"Andiamo quindi a presentare le bellezze del nostro territorio con una interessante sinergia pubblico-privato", ha poi commentato l'amministratore unico di Sviluppumbria Michela SciurpaSciurpa.

"Il turismo culturale è tornato ad essere forte e noi auspichiamo che la cultura possa diventare sempre più la principale leva economica per il nostro territorio" ha inoltre affermato per Brand Culturale Filippo Fettucciari. (ANSA).