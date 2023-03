Legale altro indagato caso Cospito, scritto non istiga

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - "Non è che uno scritto solo perché proviene dall'area anarchica può essere considerato istigatorio.

Per il reato di istigazione a delinquere, per giurisprudenza costante occorre che ci sia un idoneità in concreto a commettere reati": lo ha rilevato l'avvocato Parente, difensore di Michele Fabiani, lasciando il carcere di Perugia al termine dell'udienza del tribunale del riesame che ha riguardato anche Alfredo Cospito.

"Riguardo alle esigenze cautelari - ha rilevato ancora il legale - bisogna chiedersi se è possibile limitare la libertà personale di una persona solo per le sue idee. Di questo si parla, di un reato d'opinione".

Di Cospito, l'avvocato Parente ha detto di averlo visto "molto provato e dimagrito" e ha chiesto la cessazione del 41bis.

