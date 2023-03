Moni Ovadia visita l'azienda Ceramiche Noi a Città di Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 13 MAR - "Esempio di resilienza, solidarietà, determinazione e grande creatività nel portare avanti insieme un'attività che dà lustro a Città di Castello e al nostro paese. Quello che da anni state facendo con orgoglio e capacità superando mille ostacoli è davvero esemplare, commovente". Lo ha detto, nel corso di una visita all'azienda Ceramiche Noi, Moni Ovadia, protagonista dell'applaudita anteprima nazionale al Teatro degli Illuminati dello spettacolo "L'altra Teresa", messa in scena in forma di concerto del libro "Memorie di una ladra" di Dacia Maraini.

"Siete bellissime persone - ha proseguito - lavoratori che credono in quello che fanno e trasmettete a tutti noi valori ed ideali positivi di cui siamo grati".

Ovadia, accompagnato, fra gli altri, dal sindaco Luca Secondi, è stato accolto dai soci-lavoratori della cooperativa, dal presidente Marco Brozzi e dell'amministratore Lorenzo Giornelli.

"Siamo stati davvero onorati della visita di Moni Ovadia, una grandissima persona oltre che illustre professionista, i suoi elogi e congratulazioni non possono che farci riflettere su tutto quello che stiamo facendo dalla rinascita di ormai più di quattro anni", ha affermato, Marco Brozzi.

Ceramiche Noi è una realtà produttiva formata da ex dipendenti di un'azienda che si sono messi in società per continuare a lavorare. E' diventata così simbolo di resilienza ed è considerata esempio virtuoso contro il caro bollette per l'iniziativa di riorganizzare i turni di lavoro per contrastare i costi dell'energia. (ANSA).