Incontro Afas a Perugia sui disturbi dell'alimentazione

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - In occasione della 12/a Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare, che ricorre il 15 marzo, Afas ha organizzato un incontro di sensibilizzazione sul problema, che in Umbria interessa circa 15 mila persone. L'incontro si è svolto nella sala dei Notari, a Perugia, alla presenza di circa 200 studenti delle scuole secondarie.

La "Giornata del fiocchetto lilla", fondata 11 anni fa, è diventata nel tempo un simbolo dell'impegno e della consapevolezza nei confronti delle problematiche legate ai disturbi del comportamento alimentare.

"Afas ha nel suo dna - ha spiegato il suo direttore generale, Raimondo Cerquiglini - il compito e la volontà di portare messaggi di prevenzione sia all'interno delle farmacie che sul territorio. Oggi, con questo appuntamento, Afas torna invece ad essere protagonista della diffusione di questi messaggi, e lo fa rivolgendosi ai più giovani che nei due anni di lockdown hanno sofferto tantissimo e che vanno aiutati a non sentirsi soli".

Durante la mattinata è stato ribadito che i disturbi alimentari sono patologie gravi, spesso causa di morte, ma sono patologie curabili e guaribili: l'Umbria ha costruito dal 2003 una rete di eccellenza radicata nel territorio, che si compone di quattro strutture, due a Todi Palazzo Francisci e Nido della Rondine dedicate a trattamento di Anoressia e Bulimia in età evolutiva ed adulta, il Centro Dai di Città della Pieve dedicato al trattamento dell'obesità e del disturbo da alimentazione incontrollata e infine il Centro Dca ambulatoriale di Umbertide che accoglie soprattutto bambini e preadolescenti con disturbi selettivi dell'alimentazione.

"In Italia - ha detto Laura Dalla Ragione, direttore rete Dca Usl1 dell'Umbria - sono circa 3 milioni le persone affette da disturbi alimentari, circa 15mila solo in Umbria e le giornate come quella di oggi ci permettono di ricordare ai ragazzi, con un linguaggio proprio di questa età, che da soli non si può guarire ma che chiedendo aiuto se ne può uscire".

Tra gli argomenti affrontati, anche quello dei social network come veicolo di diffusione del disturbo tra i giovani. (ANSA).