Tredici feriti per fughe 'da panico' durante il terremoto

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAR - Sono 13 le persone ferite in seguito alle scosse di terremoto registrate nella zona di Umbertide giovedì scorso. Tutti a causa di fughe troppo precipitose per la paura delle scosse.

"Feriti non da crollo ma da panico", li ha definiti Stefano Nodessi, responsabile per la Regione del Governo del territorio, facendo il punto della situazione con l'ANSA.

Nessuno quindi è rimasto ferito per eventuali crolli legati al sisma.

Di questi, sei sono stati dimessi e tre sono ricoverati con fratture. Altri quattro sono invece stati sistemati nelle Rsa: tra questi un disabile grave la cui casa è stata resa inagibile dalle forti scosse.

Dopo le verifiche tecniche, nessun problema è stato registrato all'ospedale, dove le attività procedono regolarmente. (ANSA).