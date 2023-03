Lega, il centrodestra trovi unità intorno a Latini sindaco

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAR - "Il centrodestra trovi unità intorno alla figura di Latini sindaco", a Terni: è la sollecitazione espressa dalla Lega Umbria, in una nota a firma del segretario regionale Virginio Caparvi.

"La Lega Umbria - si legge nella nota - ringrazia gli amici di Fratelli d'Italia per la proposta avanzata, amici che negli anni hanno contribuito, insieme a tutta la coalizione, ad una preziosa azione amministrativa a sostegno del sindaco Leonardo Latini. Proprio in virtù di questa esperienza positiva, nata fra mille difficoltà ereditate dalla sinistra, crediamo che il valore rappresentato dall'intero centrodestra debba continuare ad essere espresso con coerenza e convinzione. Invitiamo gli alleati ad un incontro da organizzare quanto prima per definire l'imminente campagna elettorale, così da poter raccontare quanto di buono e positivo è stato fatto dalla giunta Latini sostenuta anche dall'assessore Masselli. Ed è proprio con il sindaco Latini che intendiamo unitamente proseguire".

Fratelli d'Italia ha proposto un suo rappresentante come candidato sindaco di Terni. E' proprio Orlando Masselli, attuale assessore comunale al bilancio. Il nome è stato indicato dal coordinatore regionale di FdI, il senatore Franco Zaffini, d'intesa con il commissario provinciale di Terni Paolo Alunni Pistoli. (ANSA).