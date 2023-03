Lega, solidarietà a popolazione colpita dal terremoto

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 10 MAR - La Lega esprime "solidarietà e vicinanza" agli abitanti di Umbertide, Gubbio e dei comuni colpiti dal sisma che ha interessato in particolare le zone a nord dell'Umbria. Il capogruppo in Regione Stefano Pastorelli e la consigliera regionale Manuela Puletti hanno fatto dei sopralluoghi a Umbertide e Pierantonio nei centri allestiti per l'accoglienza dei cittadini e si sono confrontati con le autorità per avere un quadro completo della situazione.

"Dopo l'alluvione dello scorso settembre - spiegano gli esponenti della Lega - i comuni dell'Alta Umbria si trovano costretti a far fronte all'ennesima emergenza dovuta a calamità naturali improvvise. Questa mattina abbiamo svolto dei sopralluoghi a Umbertide e Pierantonio per sincerarci della situazione complessiva e delle condizioni di sicurezza. Per fortuna non ci sono stati segnalati feriti, anche se la paura tra la gente è comprensibilmente tanta e molte famiglie hanno preferito non trascorrere la notte nelle loro case. Un ringraziamento doveroso ai volontari della Protezione civile che a poche ore dal sisma hanno attivato la macchina dell'accoglienza, ai vigili del fuoco e alla polizia locale che hanno gestito al meglio le azioni di supporto alla popolazione e alle associazioni che si sono occupate di ricevere e assistere i cittadini. Un lavoro sinergico supportato dal lavoro della presidente Donatella Tesei, dell'assessore regionale Enrico Melasecche, dell'assessore Luca Coletto, in particolare per l'attivazione della rete di emergenza sanitaria anche con due ambulanze e due auto mediche e del sindaco di Umbertide Luca Carizia, presente fin dalla scorsa notte alle riunioni operative per coordinare l'allestimento dei punti di alloggio. Come è stato per l'alluvione - concludono Pastorelli e Puletti -, ci adopereremo presso la Regione Umbria per richiedere interventi immediati a sostegno dei comuni colpiti e della popolazione".

(ANSA).